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14:28 04 Февраля 2022 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Китай поддержал требования по безопасности России к НАТО

Президенты России и Китая провели встречу в Пекине, на котором приняли совместное заявление.

Россия и Китай выступают против использования отдельными государствами понятия демократии для оказания давления на другие страны

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

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Согласно документу, Китай поддерживает требования по безопасности, которые выдвинул Москва к Западу и НАТО.

«Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе», — сказано в совместном заявлении.

В частности, Китай согласен с требованием России к США по поводу отказа размещения ракет средней и малой дальности в Азиатско-тихоокеанском регионе и Европе.

«Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ускорение исследований и разработки ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и стремление к их развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, а также передача их своим союзникам влекут рост напряженности и недоверия, увеличивают риски для международной и региональной безопасности, ведут к ослаблению международной системы нераспространения и контроля над вооружениями, подрыву глобальной стратегической стабильности», — сказано в документе.

Кроме того, в совместном заявлении стран говорится о том, что Россия и Китай выступают против использования отдельными государствами понятия демократии для оказания давления на другие страны.

«В сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщали Власти, Россия не все поняла в ответе НАТО по гарантиям безопасности: просит разъяснить.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Путин, НАТО, Китай, Си Цзиньпин
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