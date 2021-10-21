Подозреваемый в коррупции Кузьминых нашелся

Депутат утверждает, не скрывается, а на допрос не явился из-за плохого самочувствия.

Адвокат депутата отметила, что пребывание в больнице является уважительной причиной неявки на допрос



Об этом сообщает адвокат депутата Лариса Криворучко в пятницу, 4 февраля.

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По ее словам, подозреваемый в вымогательстве крупной взятке Сергей Кузьминых не скрывается и не намерен этого делать в будущем, а на допрос НАБУ он не явился из-за того, что был в больнице.

«Народный депутат Украины Кузьминых С. В. был вызван детективом НАБУ на 31.01.2022 в качестве – свидетеля – в уголовном производстве. Однако, в связи с пребыванием его на лечении в учреждении здравоохранения при условии невозможности временно оставить это заведение на вызов не прибыл, о чем был письменно проинформирован орган НАБУ через канцелярию и по телефону детектива НАБУ Глудзура А. М. Он совершил все действия, которые на него возложены законом», — написала Криворучко в Facebook.

Адвокат депутата также отметила, что пребывание в больнице является уважительной причиной неявки на допрос.

«Ориентировочный срок лечения по прогнозам врачей 10 дней», — добавила адвокат, отметив, что других повесток от детективов ни она, ни клиент не получали.

Кроме того, Криворучко заявила, что с ней, как с представителем клиента не связывались НАБУ и САП и не требовали повторного вызова Кузьминых на допрос.

На обвинения в сокрытии от следствия ответил и сам обвиняемый в коррупции депутат у себя в Facebook.

«В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом. Все наши контакты работникам НАБУ известны. Повторяюсь и подчеркиваю, готовы принимать полное участие во всех процессуальных действиях и больше всех заинтересованы рассказать, что произошло, и отстаивать свою позицию в суде», – резюмировал Кузьминых.

Как ранее сообщали Власти, НАБУ объявило в розыск нардепа от “Слуги народа” Кузьминых.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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