«Тебе двоих мало?»: в сеть слили новую порцию развратных переписок ректора Бугрова со студентками КНУ

Вторую неделю в сети и внутренних чатах КНУ им. Шевченко обсуждают развратные переписки ректора вуза Владимира Анатольевича Бугрова (или просто ВА) со студентками.

Часть скринов их интимного общения стали достояниям общественности. Из них следует, что ректор Бугров, пользуясь своими служебным положением, спит сразу с несколькими студентками. Взамен платит деньги и обещает «выделить квартиры».

Девушки по зову Бугрова съезжаются в назначенное время и место. Часто – это загородный дом с баней.

В переписках со студентками ректор присылает им ссылки на порносайты, указывает как «он хочет» в следующий раз.

При этом, Бугров нетерпим, если что-то идёт не так, как он «заказал». Из одной переписки следует, что к нему на дачу для оргии на четверых должно было приехать три девушки, но у оной – не вышло.

И тогда обиженный Бугров заявил, что «хочет как в прошлый раз», и двое вместо троих его не устраивают.

Добавим, что в самом КНУ им.Шевченко все эти переписки ректора и студенток обсуждаются между проректорами и преподавателями. Все сходятся на том, что такой, страдающий сексуальными расстройствами, человек не может руководить высшим учебным заведением. Коллектив настаивает на отставке Бугрова в надежде избежать еще большего позора для всемирно известного университета.