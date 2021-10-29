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17:29 04 Февраля 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Чемпион мира по боксу Усик дебютировал в футболе. Видео

В одном из товарищеских матчей турнира Winter Cup поучаствовал украинский боксер Александр Усик.

В общей сложности Усик пробыл на поле около 15 минут и не успел отметиться результативной игрой

Об этом сообщает «UA Футбол».

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В Турции проходит товарищеский футбольный турнир Winter Cup. В матче открытия сразились команды Полесье и Верес.

На 77-й минуте матча на поле в составе Полесья вышел украинский чемпион мира по боксу Александр Усик. Боксер заменил форварда Филиппа Будковского.

В общей сложности Усик пробыл на поле около 15 минут и не успел отметиться результативной игрой.

Тем не менее матч закончился победой Полесья со счетом 2:1.

Как ранее сообщали Власти, Усик завоевал сразу четыре чемпионских титула в супертяжелом весе.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: футбол, Матч, боксер, усик, Winter Cup
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