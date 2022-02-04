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17:56 04 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия тайно перебросила на Донбасс танки и артиллерию

РФ продолжает перебрасывать свои войска на территорию оккупированных территорий Донецкой и Луганской областях Украины.

роме упомянутой было также завезено вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

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По данным разведки, в январе Россия завезла на территорию неподконтрольных Украине Донецкой и Луганской военных частей несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок и БПЛА российского производства.

Кроме упомянутой техники было также завезено вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

По данным украинской разведки в январе командование сепаратистов направило в высшие органы вооруженных сил РФ заявки на поставки в местные военные части дополнительного вооружения, среди которых был запрос на запасные части для восстановления и ремонта военной техники.

Как ранее сообщали Власти, Россия свозит на Донбасс новые партии военной техники и оружия.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: вооружение, рф, техника, добнасс
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