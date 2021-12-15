Призывал закапывать сердца геев: невестка пропагандиста Киселева оказалась звездой лесби-порно
В сети нашли очевидные сходства между новой невесткой Дмитрия Киселева и российской порнозвездой.
Об этом сообщает Telegram-канал «Мышеловка».
Ярый гомофоб, антиукраинский пропагандист и просто нехороший человек Дмитрий Киселев попал в новый скандал.
Новая жена одного из его сыновей Олеся оказалась бывшей порно звездой из категории лесбийского порно. Девушка принимала активное участие в развитии российской порноиндустрии под псевдонимами Bendy Q и Britney S.
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Интересно, что сам Киселев открытый гомофоб, который не раз заявлял о своем радикально негативном настрое в отношении сексуальных меньшинств.
Так, например в одном из эфиров российского ТВ Киселев призывал запретить геям быть донорами крови и спермы, а их сердца «зарывать в землю или сжигать, как непригодные для трансплантации».
Как ранее сообщали Власти, российский телеведущий Киселев попал в больницу с коронавирусом.