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Главная » Мир » Общество
18:23 04 Февраля 2022 Просмотров 190   КомментариевКомментарии

Призывал закапывать сердца геев: невестка пропагандиста Киселева оказалась звездой лесби-порно

В сети нашли очевидные сходства между новой невесткой Дмитрия Киселева и российской порнозвездой.

Сам Киселев открытый гомофоб, который не раз заявлял о своем радикально негативном настрое в отношении сексуальных меньшинств

Об этом сообщает Telegram-канал «Мышеловка».

Ярый гомофоб, антиукраинский пропагандист и просто нехороший человек Дмитрий Киселев попал в новый скандал.

Новая жена одного из его сыновей Олеся оказалась бывшей порно звездой из категории лесбийского порно. Девушка принимала активное участие в развитии российской порноиндустрии под псевдонимами Bendy Q и Britney S.

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Фото невестки и сына Киселева в соцсетях

Сходства невестки Олеси и российской порнозвезды

Кадры из одного из фильмов порнозвезды

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Интересно, что сам Киселев открытый гомофоб, который не раз заявлял о своем радикально негативном настрое в отношении сексуальных меньшинств.

Так, например в одном из эфиров российского ТВ Киселев призывал запретить геям быть донорами крови и спермы, а их сердца «зарывать в землю или сжигать, как непригодные для трансплантации».

Как ранее сообщали Власти, российский телеведущий Киселев попал в больницу с коронавирусом.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, порно, журналист, ЛГБТ, Дмитрий Киселев
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