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19:21 04 Февраля 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Лучше бы молчал: Монастырский наконец прокомментировал скандальное видео с Трухиным

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что нардеп от «Слуги народа» Александр Трухин после ДТП не обращался к нему за помощью, а о существовании видео он якобы не знал.

Монастырский заявил, что ничего не знал и не видел о деле с Трухиным

Как сообщило “Суспильне”, отреагировал на скандальное видео министр в пятницу, 4 февраля, во время общения с журналистами.

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По словам Монастырского, его коллеги знают, что он негативно относится к попыткам что-то “порешать”, поэтому с такими предложениями ему никто звонить не может.

А, если бы Трухин и решился обратиться за нему за помощью, то столкнулся бы с крайне негативной реакцией.

«И если бы он мне звонил, то был бы «послан» в тот же момент», — пояснил министр.

Он также добавил, что любой человек должен нести ответственность за все то, что он совершил.

Кроме того, Монастырисский добавил, что был поражен появлением видео из нательной камеры сотрудника полиции, на котором зафиксирован Трухин после аварии.

«Когда мне докладывали об этом ДТП в свое время, в августе, мне сказали, что по показаниям свидетелей есть разные данные, кто был за рулем, поэтому следователь направил ходатайство в прокуратуру с предложением передать его для исследования в Государственное бюро расследований. Мне сказали, что не все экипажи оборудованы боди-камерами. В то время мне сказали, что этих записей нет», – рассказал министр.

По его словам, в настоящее время Национальная полиция проводит служебное расследование.

«Я думаю, что они прокомментируют в ближайшее время, каким образом, где это видео могло быть передано или исчезло. Мы это увидим», – пообещал Монастырский.

Напомним, обнародованное журналистами видео с нательной камеры патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным вызвало бурное обсуждение и родило множество мемов.

Как сообщали Власти, опубликовано видео, на котором сразу после ДТП с шестью пострадавшими его виновник нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин предлагал полицейским решить вопрос, прикрываясь знакомством с министром внутренних дел.

После обнародования скандального видео с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным руководство фракции потребовало его исключения.

Вскоре после этого Александра Трухина исключили из партии «Слуга Народа» после обнародования видео с места ДТП, в котором он участвовал еще в августе прошлого года.

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина.

В Государственном бюро расследований заявили, что не располагали до этого видео ДТП с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным с камеры полицейского, которое опубликовали журналисты.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Денис Монастырский, Алесандр Трухин
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