В Перу разбился туристический самолет: семеро погибших

В Перу разбился туристический самолет, погибли два члена экипажа и пять пассажиров.

Об этом сообщило AFP. Туристы собирались осмотреть знаменитые линии Наска в Перу.

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Одномоторный самолет Cessna 207, принадлежащий туристической компании Aerosantos, упал вскоре после взлета из небольшого аэропорта Мария Райхе в Наске около полудня. Погибли все, кто находился на борту.

Туристами были два гражданина Чили и три – Нидерландов

По сообщению радиостанции RPP, Cessna разбилась, когда начинала свой воздушный облет этого места, упав на обочину дороги.

Самолет взорвался при ударе и загорелся, оставив тела обгоревшими до неузнаваемости, сообщает Canal N, опубликовавший видео дымящихся останков самолета.

В Минтрансе сообщили, что причина аварии будет установлена.

Десятки самолетов летают с аэродрома Мария Райхе, устраивая путешествия для туристов, в основном иностранцев, над линиями Наска, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Легендарные линии — одна из главных туристических достопримечательностей Перу — были выгравированы на дне пустыни примерно в 350 км к югу от Лимы между 500 г. до н.э. и 500 г. н.э. и представляют собой фигуры длиной в несколько километров.

Считается, что они выполняли ритуальные астрономические функции или служили календарем. Большинство из них видно только с неба.

До этого инцидента авария с самолетом произошла в октябре 2010 года. Тогда четыре британских туриста и два члена экипажа из Перу погибли, когда самолет AirNasca разбился над линиями.

Как сообщали Власти, в Ульяновской области России около поселка Дубки разбился военный вертолет Ми-8.

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