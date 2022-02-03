Разумков обжалует в Конституционном суде законность назначения главы ГБР

Глава МФО «Разумная политика» народный депутат Дмитрий Разумков намерен обратиться в Конституционный суд по поводу законности указа президента Владимира Зеленского о назначении директором ГБР Алексея Сухачева.

Как сообщило Интерфакс-Украина, об этом нардеп заявил в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

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Разумков напомнил, что указ президента о назначении Сухачева был подписан под Новый год “в качестве подарка”.

«Это означает…, что была нарушена Конституция в пределах полномочий президента. Поэтому, я думаю, что мы будем обращаться, я уверен, что коллеги к этому присоединяться, в Конституционный суд относительно обжалования этого указа», – сказал политик.

По его словам, президент не мог не знать, что нарушает закон.

«Президенту всегда на стол кладут справку, что отвечает законности, что не отвечает законности. Но когда желание получить своего руководителя ГБР больше, чем желание, чтобы в этом государстве работали Конституция и закон, то мы получаем такой результат», – отметил Разумков.

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря 2021 года подписал указ о назначении директором Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

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Тэги: ГБР, Дмитрий Разумков