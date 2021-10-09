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09:14 05 Февраля 2022 0 Комментарии
«Манчестер Юнайтед» с Роналду сенсационно проиграл клубу второго дивизиона
«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд потерпел сенсационное поражение от «Мидлсбро» в 1/16 финала Кубка Англии. «Мидлсбро» вышел победителем по серии пенальти.
Роналду впервые после возвращения в клуб летом 2021 года не реализовал пенальти.
Об этом сообщает BBC Sport.
Хозяева поля могли открыть счет уже на 20-й минуте, но Криштиану Роналду пробил мимо ворот.
«Манчестер Юнайтед» удалось забить на 25-й минуте – отличился Джейдон Санчо.
На 64-й минуте Мэтти Крукс сравнял счет.
В последующий час основного и дополнительного времени ни одна из команд не забила гол, поэтому им пришлось пробивать серию пенальти. Футболисты «Мидлсбро» были точнее – 7:8.
Тэги: футбол, Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду
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