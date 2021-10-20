Рисунок Дюрера, купленный на распродаже за 30 долларов, оценили в 10 миллионов
Рисунок XVI века «Богоматерь с младенцем» был куплен в 2017 году на дворовой распродаже всего за 30 долларов. Эксперты оценили его в 10 миллионов.
Об этом сообщает CNN.
Поскольку наследие Альбрехта Дюрера – одного из ведущих немецких художников эпохи Возрождения – тщательно изучено, сегодня редко можно найти его неизвестные работы. Поэтому этот рисунок «вызвал значительный интерес», отметили в лондонской Agnews Gallery.
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Бостонский эксперт Agnews Gallery Клиффорд Шорер обнаружил рисунок в 2019 году. Как-то он шел на вечеринку и по дороге зашел в книжный магазин купить подарок. Книготорговец сказал ему, что у его друга есть рисунок якобы Дюрера, и попросил взглянуть на него.
Шорер согласился, хотя и не рассчитывал увидеть настоящий шедевр немецкого художника.
Но когда увидел, был удивлен. «Я думаю, что это либо величайшая подделка, которую я когда-либо видел, либо шедевр», – сказал он владельцу рисунка.
По словам Шорера, произведение искусства было куплено на дворовой распродаже в доме некоего архитектора, которому рисунок подарил его отец, торговавший произведениями искусства.
После трехлетних экспертиз и обсуждений с коллегами Клиффорд Шорер пришел к заключению, что работа Дюрера на сегодняшний день может стоить более 10 миллионов долларов.
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