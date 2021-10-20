Рисунок Дюрера, купленный на распродаже за 30 долларов, оценили в 10 миллионов

Рисунок XVI века «Богоматерь с младенцем» был куплен в 2017 году на дворовой распродаже всего за 30 долларов. Эксперты оценили его в 10 миллионов.

Эксперты подтвердили подлинность рисунка.



Об этом сообщает CNN.

Поскольку наследие Альбрехта Дюрера – одного из ведущих немецких художников эпохи Возрождения – тщательно изучено, сегодня редко можно найти его неизвестные работы. Поэтому этот рисунок «вызвал значительный интерес», отметили в лондонской Agnews Gallery.

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Бостонский эксперт Agnews Gallery Клиффорд Шорер обнаружил рисунок в 2019 году. Как-то он шел на вечеринку и по дороге зашел в книжный магазин купить подарок. Книготорговец сказал ему, что у его друга есть рисунок якобы Дюрера, и попросил взглянуть на него.

Шорер согласился, хотя и не рассчитывал увидеть настоящий шедевр немецкого художника.

Но когда увидел, был удивлен. «Я думаю, что это либо величайшая подделка, которую я когда-либо видел, либо шедевр», – сказал он владельцу рисунка.

По словам Шорера, произведение искусства было куплено на дворовой распродаже в доме некоего архитектора, которому рисунок подарил его отец, торговавший произведениями искусства.

После трехлетних экспертиз и обсуждений с коллегами Клиффорд Шорер пришел к заключению, что работа Дюрера на сегодняшний день может стоить более 10 миллионов долларов.

Ранее Власти писали, что на аукционе Sotheby’s выручили рекордные 34,9 миллиона долларов за автопортрет Фриды Кало.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: картина, искусство, рисунок