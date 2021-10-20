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Главная » Мир » Общество
12:11 05 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рисунок Дюрера, купленный на распродаже за 30 долларов, оценили в 10 миллионов

Рисунок XVI века «Богоматерь с младенцем» был куплен в 2017 году на дворовой распродаже всего за 30 долларов. Эксперты оценили его в 10 миллионов.

Эксперты подтвердили подлинность рисунка.

Об этом сообщает CNN.

Поскольку наследие Альбрехта Дюрера – одного из ведущих немецких художников эпохи Возрождения – тщательно изучено, сегодня редко можно найти его неизвестные работы. Поэтому этот рисунок «вызвал значительный интерес», отметили в лондонской Agnews Gallery.

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Бостонский эксперт Agnews Gallery Клиффорд Шорер обнаружил рисунок в 2019 году. Как-то он шел на вечеринку и по дороге зашел в книжный магазин купить подарок. Книготорговец сказал ему, что у его друга есть рисунок якобы Дюрера, и попросил взглянуть на него.

Шорер согласился, хотя и не рассчитывал увидеть настоящий шедевр немецкого художника.

Но когда увидел, был удивлен. «Я думаю, что это либо величайшая подделка, которую я когда-либо видел, либо шедевр», – сказал он владельцу рисунка.

По словам Шорера, произведение искусства было куплено на дворовой распродаже в доме некоего архитектора, которому рисунок подарил его отец, торговавший произведениями искусства.

После трехлетних экспертиз и обсуждений с коллегами Клиффорд Шорер пришел к заключению, что работа Дюрера на сегодняшний день может стоить более 10 миллионов долларов.

«Богоматерь с младенцем» Дюрер нарисовал в 1503 году.

Ранее Власти писали, что на аукционе Sotheby’s выручили рекордные 34,9 миллиона долларов за автопортрет Фриды Кало.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: картина, искусство, рисунок
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