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Главная » Украина » Общество
10:50 05 Февраля 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

В Украине более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки: лидируют Львов и Одесса

В Украине за минувшие сутки по данным на 5 февраля выявлено 42 533 новых случая заболевания COVID-19, умерло от болезни 185 человек.

В Украине за сутки 42 533 новых случая COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 4268 несовершеннолетних и 920 медработников.

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Выздоровело за сутки 9628 пациентов. В то же время в больничные палаты попало 3918 украинцев.

Лидером по суточному приросту количества больных COVID-19 стали Львовская область – 3890, Одесская – 3874, Киеве  -3173 и Житомирская область – 2555.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 3173;

Винницкая область – 1246;

Волынская область – 1182;

Днепропетровская область – 2384;

Донецкая область – 1887;

Житомирская область – 2555;

Закарпатская область – 800;

Запорожская область – 1130;

Ивано-Франковская область – 1633;

Киевская область – 1446;

Кировоградская область – 433;

Луганская область – 716;

Львовская область – 3890;

Николаевская область – 817;

Одесская область – 3874;

Полтавская область – 1171;

Ровенская область – 1977;

Сумская область – 1810;

Тернопольская область – 1445;

Харьковская область – 2101;

Херсонская область – 1066;

Хмельницкая область – 2414;

Черкасская область – 1222;

Черновицкая область – 933;

Черниговская область – 1228.

Как сообщали Власти, за сутки по информации на 4 февраля в Украине подтвердили 43 778 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 174 человека.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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