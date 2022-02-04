В Украине более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки: лидируют Львов и Одесса
В Украине за минувшие сутки по данным на 5 февраля выявлено 42 533 новых случая заболевания COVID-19, умерло от болезни 185 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 4268 несовершеннолетних и 920 медработников.
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Выздоровело за сутки 9628 пациентов. В то же время в больничные палаты попало 3918 украинцев.
Лидером по суточному приросту количества больных COVID-19 стали Львовская область – 3890, Одесская – 3874, Киеве -3173 и Житомирская область – 2555.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
г. Киев – 3173;
Винницкая область – 1246;
Волынская область – 1182;
Днепропетровская область – 2384;
Донецкая область – 1887;
Житомирская область – 2555;
Закарпатская область – 800;
Запорожская область – 1130;
Ивано-Франковская область – 1633;
Киевская область – 1446;
Кировоградская область – 433;
Луганская область – 716;
Львовская область – 3890;
Николаевская область – 817;
Одесская область – 3874;
Полтавская область – 1171;
Ровенская область – 1977;
Сумская область – 1810;
Тернопольская область – 1445;
Харьковская область – 2101;
Херсонская область – 1066;
Хмельницкая область – 2414;
Черкасская область – 1222;
Черновицкая область – 933;
Черниговская область – 1228.
Как сообщали Власти, за сутки по информации на 4 февраля в Украине подтвердили 43 778 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 174 человека.