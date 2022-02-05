Почему на Балканах боятся помогать Украине?

Второй день февраля отметился очередными антиукраинскими акциями к которым активно подмешиваются антинатовские и антиевропейские призывы.

Второй день февраля отметился очередными антиукраинскими акциями к которым активно подмешиваются антинатовские и антиевропейские призывы. В течении трех часов по болгарской столице Софии разгуливали маршем несколько десятков т.н. «русофилов», оглашая окрестности не вполне музыкальным исполнением советских военных песен. Перемещаясь между посольствами стран ЕС и Великобритании они также выкрикивали и антиукраинские лозунги. Тем не менее, данная акция позорящая Болгарию как нашего европейского партнера никак не пресекалась, хотя трудно поверить, что сложный маршрут выступающих согласовала бы полиция в любой цивилизованной стране мира!

В то же самое время в столице Боснии, Сараево небольшая группа митингующих не просто стала у крошечного Посольства Украины, занимающего один этаж небольшого бизнес-центра. Пророссийские активисты и вовсе ломились в Посольство, требуя принять их «петицию» против войны. Заметим, ни одна акция против Украины в Восточной и Центральной Европе в течении последних месяцев не была пресечена! Возникает вполне закономерный вопрос, почему? Тем более, для Украины ценность восточноевропейских союзников несколько выше, чем принято считать!

Комплекс болгарских заводов «Арсенал» – один из ведущих производителей вооружений и боеприпасов т.н. «советского» образца – стандартов, принятых еще странами Варшавского договора. Дело в том, что тяжелая экономическая ситуация, волны приватизаций и переделов собственности привели к фактической остановке заводов по производству оружия и боеприпасов в Украине. Мы самостоятельно не способны обеспечить армию боеприпасами на период длительного военного противостояния, скажем, если российский агрессор заставит нас отвечать на многодневные массированные обстрелы на линии разграничения. «Арсенал» же успешно обеспечивает вооружением прозападные демократические силы на Ближнем востоке, африканские страны и Украину. Причем отнюдь не безвозмездно. Руководство болгарской оружейной корпорации тесно связано с правительством и платит огромные налоги. Однако, они даже не собираются как-то воспрепятствовать подобным «антивоенным» провокациям. Болгария опасается, что в случае начала полномасштабных военных действий в Украине возможны диверсионные действия, которые приведут к разрушению прибыльного болгарского завода, а то и блокада побережья российским флотом. О далеко идущих же последствиях же российского вторжения и появления эсминцев агрессора в Одессе в Софии попросту не думают, рассуждая по принципу «моя хата с краю». Кстати, именно так Болгария делала всю Вторую Мировую войну, не объявляя войну СССР до 1944 года и лавируя между Гитлером и союзниками. Напомним итог – СССР объявил войну Болгарии сам и за пару дней посадил там свое марионеточное правительство.

Что касается Боснии, которую от захвата трети ее территории российским сателлитом Сербией и полного развала спасает только НАТО и, в первую очередь США – ситуация там еще страшней. Власти Сараево стараются вообще не ссорится с местными сербами и пророссийскими активистами. Пусть, дескать, делают что хотят, лишь бы не было конфликтов внутри страны. Хотя едва ли приходится сомневаться, что сразу после вторжения в Украину российских войск обласканный Москвой президент Вучич покончит с недолгим существованием Боснии, да еще и в полном согласии с соседней Хорватией, которая, даром что страна ЕС, с удовольствием приберет к себе другой кусок этой балканской страны.

Так что, увы, у Украины нет союзников среди соседей. Все как-то быстро забыли про 50 лет красного ужаса. Кто-то за московские подачки и дешевый газ, а кто-то потому, что память короткая. Так что, надо четко понимать, в этот раз нам никто не поможет. Чтобы выжить, украинской нации надо собраться и объединится, но справимся ли мы?

Источник: NEW KOBZAR