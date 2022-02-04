Россия захватит Украину с помощью пророссийски настроенных украинцев, — Bild

Путин хочет установить в Украине марионеточный режим, который согласится на присоединение к России.

Присоединение к России будет осуществляться с помощью общенационального референдума



Очередной план Кремля по захвату Украины опубликовало западное издание «Bild».

Согласно расследованию, которое базировалось на информации полученной от службы иностранной разведки, Россия планирует установить в украинских городах пророссийское руководство, которое будет состоять из пророссийски настроенных украинских граждан.

Такие руководители затем бы «договорилось бы о капитуляции и передаче» власти российским оккупантам.

После этого за дело возьмутся российские спецслужбы – их задачей будет захват важный стратегических объектов, вербовка украинцев, желающих сотрудничать с оккупационными властями.

Подобные действия будут использоваться во всех ключевых городах Украины, пока все мегаполисы Украины «мирным путем» не перейдут под контроль России.

После этого будет создан фиктивный парламент, так называемая «Народная рада», которая, как пишет издание, станет марионеточным законодательным органом Украины. «Народная рада» будет состоять из пророссийски настроенных депутатов и активистов.

В отчете разведки также была информация о создании оккупационными властями «лагерей для содержания проукраинских активистов».

Согласно расследованию, в настоящее время российские спецслужбы вовсю готовят пророссийские группы для развертывания в Украине. Кремль собирает всех пророссийски настроенных украинских политиков.

Присоединение к России будет осуществляться с помощью общенационального референдума.

Конечная цель Путина – создание «союзного государства», состоящего из Украины, Беларуси и России, которое будет управляться из Москвы.

По данным спецслужбы, захват Россией Украины планируется на «февраль, но не позднее марта», и «если Путин не передумает».

Как ранее сообщали Власти, как Путин уничтожит Украину: Bild раскрыл планы вторжения.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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