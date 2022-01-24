В Запорожской области мужчина ворвался в кабинет заммэра и облил его пивом
Мужчина сорвал рабочее совещание заместителя городского головы Гуляйпольской ОТГ.
Об этом сообщает Полиция Запорожской области. Инцидент произошел 2 февраля около 11:30.
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В Гуляйполе неизвестный мужчина ворвался в кабинет заместителя городского головы, ругаясь матом сорвал совещание, после чего достал из пакета бутылку с пивом и облил ее содержимым заместителя мэра.
В это время в кабинете проходило рабочее совещание, которое проводил заместитель председателя Гуляйпольской ОТГ.
Кроме заммэра от пива «пострадали» и рабочее место чиновника, а также оргтехника и документы, которые находились в кабинете
Полиция оперативно установила личность правонарушителя. Им оказался ранее осужденный за самовольное покидание места воинской службы 49-летний местный житель.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении хулиганства, ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.
Как ранее сообщали Власти, в Запорожье школа попросила родителей закупить свечи на случай вторжения РФ.