В Запорожской области мужчина ворвался в кабинет заммэра и облил его пивом

Мужчина сорвал рабочее совещание заместителя городского головы Гуляйпольской ОТГ.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении хулиганства, ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет



Об этом сообщает Полиция Запорожской области. Инцидент произошел 2 февраля около 11:30.

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В Гуляйполе неизвестный мужчина ворвался в кабинет заместителя городского головы, ругаясь матом сорвал совещание, после чего достал из пакета бутылку с пивом и облил ее содержимым заместителя мэра.

В это время в кабинете проходило рабочее совещание, которое проводил заместитель председателя Гуляйпольской ОТГ.

Кроме заммэра от пива «пострадали» и рабочее место чиновника, а также оргтехника и документы, которые находились в кабинете

Полиция оперативно установила личность правонарушителя. Им оказался ранее осужденный за самовольное покидание места воинской службы 49-летний местный житель.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении хулиганства, ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.

Как ранее сообщали Власти, в Запорожье школа попросила родителей закупить свечи на случай вторжения РФ.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: хулиганство, Гуляйполе