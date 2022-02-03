Влетел в рекламный щит: в Донецкой области в ДТП погиб мужчина

В Донецкой области произошло смертельное ДТП.

Обстоятельства аварии выяснят правоохранители



Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает ГУ НП в Донецкой области.

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В Краматорске этой ночью водитель автомобиля «Toyota Corolla» врезался в рекламный щит на улице Гампера.

В результате столкновения водитель и четверо пассажиров автомобиля возрастом от 18 до 33 лет были госпитализированы.

Позже стало известно, что 22-летний пассажир погиб в больнице – врачи не смогли помочь мужчине.

Обстоятельства аварии выяснят правоохранители.

Как ранее сообщали Власти, смертельное ДТП в Харькове: тела трех погибших вырезали из разорванного авто.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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