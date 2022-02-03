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16:30 05 Февраля 2022 0 Комментарии
Влетел в рекламный щит: в Донецкой области в ДТП погиб мужчина
В Донецкой области произошло смертельное ДТП.
Обстоятельства аварии выяснят правоохранители
Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает ГУ НП в Донецкой области.
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В Краматорске этой ночью водитель автомобиля «Toyota Corolla» врезался в рекламный щит на улице Гампера.
В результате столкновения водитель и четверо пассажиров автомобиля возрастом от 18 до 33 лет были госпитализированы.
Позже стало известно, что 22-летний пассажир погиб в больнице – врачи не смогли помочь мужчине.
Обстоятельства аварии выяснят правоохранители.
Как ранее сообщали Власти, смертельное ДТП в Харькове: тела трех погибших вырезали из разорванного авто.
Тэги: Донецкая область, дтп, жертва, Краматорск
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