НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
16:30 05 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Влетел в рекламный щит: в Донецкой области в ДТП погиб мужчина

В Донецкой области произошло смертельное ДТП.

Обстоятельства аварии выяснят правоохранители

Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает ГУ НП в Донецкой области.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В Краматорске этой ночью водитель автомобиля «Toyota Corolla» врезался в рекламный щит на улице Гампера.

В результате столкновения водитель и четверо пассажиров автомобиля возрастом от 18 до 33 лет были госпитализированы.

Позже стало известно, что 22-летний пассажир погиб в больнице – врачи не смогли помочь мужчине.

Обстоятельства аварии выяснят правоохранители.

Как ранее сообщали Власти, смертельное ДТП в Харькове: тела трех погибших вырезали из разорванного авто.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Донецкая область, дтп, жертва, Краматорск
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.02.2022 12:24
Под Одессой легковушка сбила шлагбаум и влетела под поезд: водитель погиб
ТОР
02.02.2022 13:40
В Днепре маршрутка с пассажирами влетела в фуру: есть погибший
ТОР
19.01.2022 15:17
В Одессе автобус с пассажирами ударил несколько машин и влетел в остановку: есть погибший
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Украине более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки: лидируют Львов и Одесса

10:50 Украина

Путин притворился спящим на открытии Олимпиады-2022, когда выходила команда Украины

20:19 Украина

Призывал закапывать сердца геев: невестка пропагандиста Киселева оказалась звездой лесби-порно

18:23 Мир

Путин согласился на встречу с Зеленским: но есть условие

17:16 Мир

Столтенберг назначен главой центробанка Норвегии: кто займет кресло генсека НАТО

17:08 Мир

«Тебе двоих мало?»: в сеть слили новую порцию развратных переписок ректора Бугрова со студентками КНУ

16:15 Украина

В Киеве на проспекте Бажана столкнулись четыре авто: есть пострадавшие

12:43 Украина

В Киеве военный грузовик протаранил внедорожник и микроавтобус: есть пострадавшие

12:18 Украина

Путин пожаловался Макрону на провокации Украины

09:22 Мир

Ученые заразили добровольцев и выяснили скорость распространения коронавируса в организме

23:03 Мир

Сеть подорвал танец украинского военного с оружием под хит Уитни Хьюстон

20:16 Украина

Новости | NetGameSlots.com