Валютный рынок стабилизировался, — НБУ
Ситуация на валютном рынке Украины стабилизировалась по сравнению с концом января.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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В первой неделе февраля украинцы продавали иностранную валюту чаще, чем покупали, благодаря этому ситуация на валютном рынке относительно стабильная, в сравнении с тем, что происходило в конце января.
В пресс-службе НБУ также отметили, что повышенный спрос на иностранную валюту в январе был вызван психологическими факторами, которые якобы были обусловлены информационной средой.
За неделю гривна укрепилась до 28,11 грн/доллар. В прошлую пятницу гривна стоила 28,68 грн/доллар.
За неделю НБУ купил на валютном рынке 333,7 млн. долларов.
Как ранее сообщали Власти, угроза российского вторжения в Украину усилила доллар.