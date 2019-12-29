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Главная » Украина » Экономика
18:47 05 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Валютный рынок стабилизировался, — НБУ

Ситуация на валютном рынке Украины стабилизировалась по сравнению с концом января.

За неделю НБУ купил на валютном рынке 333,7 млн. долларов

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В первой неделе февраля украинцы продавали иностранную валюту чаще, чем покупали, благодаря этому ситуация на валютном рынке относительно стабильная, в сравнении с тем, что происходило в конце января.

В пресс-службе НБУ также отметили, что повышенный спрос на иностранную валюту в январе был вызван психологическими факторами, которые якобы были обусловлены информационной средой.

За неделю гривна укрепилась до 28,11 грн/доллар. В прошлую пятницу гривна стоила 28,68 грн/доллар.

За неделю НБУ купил на валютном рынке 333,7 млн. долларов.

Как ранее сообщали Власти, угроза российского вторжения в Украину усилила доллар.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: НБУ, валюта, доллар
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