Ученые выяснили какие цвета предпочитают комары

Пользуйтесь модными советами по выбору весенне-летнего гардероба от «биологов-кутюр».

Комары видят красный цвет



Защита от укусов комаров этой весной и летом может зависеть от вашей одежды и вашей кожи. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета, пишет Science Daily.

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Новое исследование, проведенное учеными-биологами показывает, что обычные виды комаров после обнаружения углекислого газа из человеческого дыхания, который мы выдыхаем, летят к определенным цветам, включая красный, оранжевый, черный и голубой. Комары игнорируют другие цвета, такие как зеленый, фиолетовый, синий и белый.

Исследователи считают, что эти результаты помогают объяснить, как комары находят хозяев, поскольку человеческая кожа, независимо от общей пигментации, излучает им в глаза сильный красно-оранжевый «сигнал».

Таким образом, чтобы спастись от кровососов, лучше надевать одежду, закрывающую все тело: рубашки с длинным рукавом вместо футболок, штаны — вместо шортов. И соответственно комаров привлекут больше люди в красной, оранжевой, черной или голубой одежде, а мало их заинтересуют — в зеленой, фиолетовой, синей и белой.

Ранее Власти писали, что американские ученые придумали одежду от комаров.



Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: укусы комаров, весенне-летний гардероб