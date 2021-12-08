Дефекты мозга, как у больных Альцгеймера: ученые обнаружили аномалию у переболевших COVID-19
Потерю обоняния, как правило, так же часто фиксируют на ранней стадии болезни Альцгеймера.
Ученые Колумбийского университета США изучили головной мозг у 10 пациентов, умерших в результате тяжелой формы COVID-19, и обнаружили аномалии, которые напоминают изменения, характерные для болезни Альцгеймера. Свое исследование они опубликовали в журнале Alsheimer’s and Dementia.
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В числе таких аномалий авторы исследования приводят накопление тау-белка внутри клеток головного мозга и аномальное количество белка бета-амилоида. «Наши результаты показывают, что инфекция SARS-CoV-2 активирует пути передачи сигналов воспаления и окислительного стресса, что приводит к слиянию тау-белка», — говорится в исследовании.
По мнению ученых, патологические изменения в мозгу людей, зараженных коронавирусом, могут быть связаны с «туманом в голове», на который жалуются пациенты. Также дефекты в мозжечке могут объяснить недавние данные о том, что 74% госпитализированных пациентов с COVID-19 испытывают трудности с координацией, отмечается в исследовании.
Таупатия, при которой происходит патологическое слипание тау-белка, характерна для болезни Альцгеймера и болезни Пика.
Кроме того, исследователи отметили, что одним из частых симптомов коронавируса является гипосмия — потеря обоняния. Ее часто фиксируют на ранней стадии болезни Альцгеймера.
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