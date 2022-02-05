Россия сконцентрировала на границах Украины 70% войск, необходимых для вторжения

Россия располагает на границах с Украиной уже примерно 70% боевой мощи, которая потребуется для полномасштабного вторжения в соседнюю страну.

Маневры российской армии в Беларуси.



Об этом сообщает Reuters.

За последние две недели количество батальонных тактических групп у границ Украины увеличилось до 83 с 60. Ожидается прибытие еще 14, сообщили Reuters американские официальные лица на условиях анонимности.

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Что касается сроков вторжения, то, по словам официальных лиц, его можно ожидать с 15 февраля.

По словам официальных лиц, Вашингтон считает, что Россия может выбрать другие сценарии, помимо полномасштабного вторжения, и что президент Владимир Путин еще не принял окончательного решения.

По словам официальных лиц США, Россия может захватить Киев в течение нескольких дней.

По словам одного из официальных лиц, полномасштабное вторжение приведет к большим жертвам, а потери среди гражданского населения могут составить до 50 тысяч человек.

Полномасштабное вторжение также спровоцирует бегство миллионов людей в Европу, считают в Вашингтоне.

Ранее Власти писали, что Путин хочет установить в Украине марионеточный режим, который согласится на присоединение к России.

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