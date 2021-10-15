Марин Ле Пен обещает, что Франция выйдет из НАТО

Кандидат в президенты на предвыборном митинге в Реймсе заявила, что в случае победы на выборах будет добиваться выхода страны из НАТО.

Ле Пен заявила, что не допустит чтобы Францию «далее втягивали в чужие для нее конфликты».



Об этом пишут Wiadomosci.

«Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков. Поэтому мы выйдем из Объединённого командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», – заявила Марин Ле Пен.

По ее словам, «Франция не была бы собой, если бы не сделала выбор в пользу полной независимости».

Отмечается, что ее сторонники встретили эти слова «с энтузиазмом».

Франция уже однажды выходила из НАТО – в 1966 году по решению президента Шарля де Голля, и вернулась во время президентства Николя Саркози.

Предвыборное обещание Марин Ле Пен, однако, сейчас прозвучало в конкретном контексте, поскольку напряженность на границе с Украиной не ослабевает, а неопределенность в отношении того, что будет делать путинская Россия, растет, отмечает издание.

Отметим, что во время выборов президента Франции 2017 года Марин Ле Пен обвиняли в получении денег от России для финансирования предвыборной кампании.

Ранее Власти писали, что Марин Ле Пен обещала провести референдум о выходе Франции из ЕС.

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