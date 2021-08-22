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Главная » Мир » Происшествия
13:18 06 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Марокко ребенок, которого четыре дня пытались вытащить из 32-метрового колодца, умер

Мальчик, который четыре дня провел в колодце, умер, несмотря на усилия по его спасению. О его смерти сообщили вскоре после того, как его вытащили из колодца.

Чтобы вытащить мальчика, спасатели решили раскопать землю рядом с колодцем/

Об этом сообщает BBC News.

1 февраля пятилетний житель деревни Игран по имени Райан упал в колодец глубиной 32 метра.

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Чтобы вытащить мальчика, спасатели решили раскопать землю рядом с колодцем на всю его глубину, а затем пробить стену.

Работы велись круглосуточно. В спасательной операции были задействованы десятки человек.

За произошедшим наблюдал весь мир. В Сети появился хэштег #SaveRayan, который стал одним из самых популярных в Twitter.

Спасатели добрались до Райана и подняли его на поверхность. Ему оказали медицинскую помощь. Однако мальчик умер – при падении он получил серьезную травму головы.

«Мужество Райана останется в нашей памяти и продолжит вдохновлять нас», – написал в Twitter полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер.

Ранее Власти писали, что в Кропивницком мужчина спас девочку, провалившуюся под лед.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: мальчик, Марокко, колодец
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