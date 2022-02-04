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Главная » Мир » Спорт
11:09 06 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Китайскую фигуристку затравили в Сети за неудачный дебют на Олимпиаде

Родившаяся в Калифорнии Чжу И подверглась нападкам в китайских социальных сетях после своего неудачного выступления в воскресенье, 6 февраля.

Фигуристка упала и закончила соревнования с самым низким баллом.

Об этом сообщает CNN.

Хэштег «Чжу И упала» стал самым популярным в сети Weibo, набрав около 200 миллионов просмотров всего за несколько часов.

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Некоторые пользователи недоумевали, почему фигуристка американского происхождения был выбрана для того, чтобы представлять Китай на Олимпиаде.

«Это позор», – говорится в одном из комментариев, набравшем 11 тысяч лайков.

Во второй день Олимпиады 19-летняя Чжу И принимала участие в командных соревнованиях по фигурному катанию. Она вышла на лед пекинского стадиона Capital под громкие аплодисменты публики.

После неудачного прыжка фигуристка упала и закончила соревнования с самым низким баллом. В итоге китайская команда опустилась с третьего места на пятое в турнирной таблице.

Ранее Власти писали, что Путин притворился спящим на открытии Олимпиады-2022, когда выходила команда Украины.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Олимпиада, фигурное катание
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