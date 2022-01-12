В Николаевской области смертельное ДТП: пострадали дети

Под Николаевом в ДТП погиб мужчина, еще четыре человека пострадало.

За рулем находилась 23-летняя девушка



Об этом сообщает Полиция Николаевской области. ДТП произошло утром в воскресенье, 6 февраля.

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В Николаевском районе на трассе Т-1510 автомобиль «Hyndai Getz» потерял управление, угодил в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадало четыре человека, среди которых есть двое детей 2018 и 2022 года рождения.

Из поврежденного автомобиля спасатели с помощью спецоборудования доставали мужчину пассажира 1988 года рождения, однако уже в больнице он скончался.

За рулем находилась 23-летняя девушка. Ее вместе с двумя детьми доставили в медучреждение.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что девушка-водитель не справилась с управлением.

Как ранее сообщали Власти, в масштабном ДТП под Харьковом столкнулись 5 машин: среди пострадавших – ребенок.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, дети, жертвы, Николаевская область