В Николаевской области смертельное ДТП: пострадали дети
Под Николаевом в ДТП погиб мужчина, еще четыре человека пострадало.
Об этом сообщает Полиция Николаевской области. ДТП произошло утром в воскресенье, 6 февраля.
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В Николаевском районе на трассе Т-1510 автомобиль «Hyndai Getz» потерял управление, угодил в кювет и врезался в дерево.
В результате ДТП пострадало четыре человека, среди которых есть двое детей 2018 и 2022 года рождения.
Из поврежденного автомобиля спасатели с помощью спецоборудования доставали мужчину пассажира 1988 года рождения, однако уже в больнице он скончался.
За рулем находилась 23-летняя девушка. Ее вместе с двумя детьми доставили в медучреждение.
По предварительным данным, причиной аварии стало то, что девушка-водитель не справилась с управлением.
Как ранее сообщали Власти, в масштабном ДТП под Харьковом столкнулись 5 машин: среди пострадавших – ребенок.