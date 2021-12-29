В Киеве мужчина случайно застрелил свою подругу

В Киеве мужчина случайно выстрелил из травматического пистолета в свою подругу после принятия алкоголя.

Мужчина играл пистолетом, когда выпивал



Об этом сообщили “Вартові Еспресо”. Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажки в Оболонском районе столицы по улице Приречной, 19.

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На 6-м этаже в квартире проживал мужчина 45 лет, встречавшийся с женщиной 35-40 лет. В отношениях пара была уже около трех лет.

Недавно у мужчины скончался отец, у которого был травматический пистолет.

По словам свидетелей, подозреваемый после распития алкогольных напитков иногда им играл и наводил на других людей.

Так случилось и сейчас. Мужчина навел оружие на свою девушку и в это время прогремел выстрел. Девушка упала замертво.

На месте убийства работали следователи, которые выясняли все обстоятельства данного инцидента.

Как сообщали Власти, в США ребенок случайно выстрелил в своего отца из ружья.

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