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06:56 07 Февраля 2022 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

В Киеве мужчина случайно застрелил свою подругу

В Киеве мужчина случайно выстрелил из травматического пистолета в свою подругу после принятия алкоголя.

Мужчина играл пистолетом, когда выпивал

Об этом сообщили “Вартові Еспресо”. Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажки в Оболонском районе столицы по улице Приречной, 19.

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На 6-м этаже в квартире проживал мужчина 45 лет, встречавшийся с женщиной 35-40 лет. В отношениях пара была уже около трех лет.

Недавно у мужчины скончался отец, у которого был травматический пистолет.

По словам свидетелей, подозреваемый после распития алкогольных напитков иногда им играл и наводил на других людей.

Так случилось и сейчас. Мужчина навел оружие на свою девушку и в это время прогремел выстрел. Девушка упала замертво.

На месте убийства работали следователи, которые выясняли все обстоятельства данного инцидента.

Как сообщали Власти, в США ребенок случайно выстрелил в своего отца из ружья.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, убийство
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