Французские СМИ в последние дни сравнивают Эммануэля Макрона с президентом Николя Саркози, который выступил в качестве посредника в конфликте между Россией и Грузией в 2008 году.

путин считает, что Макрон «единственный, с кем можно вести серьезные дискуссии».



Об этом пишет Politico.

Макрон уже намекает, что странам Запада, возможно, придется пойти на компромисс с Россией.

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В интервью Journal du Dimanche Макрон заявил, что странам Запада необходимо найти «новый баланс», уважая при этом интересы России.

«Мы должны быть очень реалистичными. Мы не добьемся односторонних шагов, но важно не допустить ухудшения ситуации», — сказал Макрон, добавив, что странам Запада необходимо понять «современные травмы этого великого народа и великой нации».

Сам Путин — мастер тактики «разделяй и властвуй» в отношении лидеров Запада — уже дал понять, что Макрон — тот, с кем он может вести дела. По утверждению французских официальных лиц, Путин сказал Макрону, что он «надежный партнер по переговорам», «единственный, с кем можно вести серьезные дискуссии».

Энтузиазм Путина можно понять: французский президент заметно выделяется на фоне других, он считает, что заявления России по поводу угрозы со стороны НАТО и ее обеспокоенность собственной безопасностью могут стать темой для обсуждения.

Ранее Власти писали, что президент Франции Эммануэль Макрон встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 7 февраля и президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон