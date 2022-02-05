ГБР проводит обыски в Криворожском горсовете: в чем причина

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете.

Дело касается договоров аренды земли



Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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“Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 млн гривен”, – сказано в сообщении.

По информации следователей бюро, между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий было заключено 82 договора аренды земельных участков. Однако должностные лица горсовета в интересах бизнеса существенно занизили стоимость арендной платы.

Как следствие, по мнению ГБР, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен.

Следователи сейчас изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию.

Предварительная квалификация дела: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Как сообщали Власти, сторудники ГБР провели обыски у бывшего руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.

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Тэги: кривой рог, ГБР