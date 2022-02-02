Камеру сдал, сумку не видел: патрульный Петрик раскрыл подробности в деле Трухина
Патрульный Сергей Петрик, которому нардеп Александр Трухин предлагал сумку с деньгами после ДТП, рассказал, что не имел доступа к видео после происшествия.
Некоторые подробности Петрик раскрыл журналистам перед допросом в ГБР.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
По словам полицейского, все патрульные под подпись получают камеры перед дежурством, а по его окончании также под подпись сдают их.
Также Петрик признался, что не видел спортивной сумки с деньгами в багажнике депутата.
Кроме того, патрульный сообщил, что все полицейские, прибывшие на место ДТП с Трухиным, были с боди-камерами, поэтому должны быть и другие видео с места происшествия.
Как сообщали Власти, опубликовано видео, на котором сразу после ДТП с шестью пострадавшими его виновник нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин предлагал полицейским решить вопрос, прикрываясь знакомством с министром внутренних дел.
После обнародования скандального видео с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным руководство фракции потребовало его исключения.
Вскоре после этого Александра Трухина исключили из партии «Слуга Народа» после обнародования видео с места ДТП, в котором он участвовал еще в августе прошлого года.
Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина.
В Государственном бюро расследований заявили, что не располагали до этого видео ДТП с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным с камеры полицейского, которое опубликовали журналисты.
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что нардеп от «Слуги народа» Александр Трухин после ДТП не обращался к нему за помощью, а о существовании видео он якобы не знал.