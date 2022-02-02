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10:17 07 Февраля 2022 Просмотров 110   КомментариевКомментарии

Камеру сдал, сумку не видел: патрульный Петрик раскрыл подробности в деле Трухина

Патрульный Сергей Петрик, которому нардеп Александр Трухин предлагал сумку с деньгами после ДТП, рассказал, что не имел доступа к видео после происшествия.

Патрульный Петрик раскрыл подробности истории с ДТП Трухина

Некоторые подробности Петрик раскрыл журналистам перед допросом в ГБР.

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По словам полицейского, все патрульные под подпись получают камеры перед дежурством, а по его окончании также под подпись сдают их.

Также Петрик признался, что не видел спортивной сумки с деньгами в багажнике депутата.

Кроме того, патрульный сообщил, что все полицейские, прибывшие на место ДТП с Трухиным, были с боди-камерами, поэтому должны быть и другие видео с места происшествия.

Как сообщали Власти, опубликовано видео, на котором сразу после ДТП с шестью пострадавшими его виновник нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин предлагал полицейским решить вопрос, прикрываясь знакомством с министром внутренних дел.

После обнародования скандального видео с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным руководство фракции потребовало его исключения.

Вскоре после этого Александра Трухина исключили из партии «Слуга Народа» после обнародования видео с места ДТП, в котором он участвовал еще в августе прошлого года.

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина.

В Государственном бюро расследований заявили, что не располагали до этого видео ДТП с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным с камеры полицейского, которое опубликовали журналисты.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что нардеп от «Слуги народа» Александр Трухин после ДТП не обращался к нему за помощью, а о существовании видео он якобы не знал.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Александр Трухин
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