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Главная » Мир » Общество
23:27 07 Февраля 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Частный детектив случайно нашел древнюю римскую статуэтку, украденную полвека назад

Римская статуэтка бога Бахуса была возвращена французскому музею в Шатийон-сюр-Сен, где она когда-то была выставлена.

Директор музея Катрин Монне плакала от радости, когда увидела статуэтку.

Об этом сообщает BBC News.

38-сантиметровую статуэтку, изображающую бога в виде ребенка, нашли в 1894 году при раскопках галло-римского поселения Вертиллум.

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Со временем находка, датированная I веком нашей эры, получила статус одного из главных сокровищ Франции, ее, в частности, демонстрировали на Всемирной выставке в Париже в 1937 году.

В декабре 1973 года воры проникли в музей и украли статуэтку вместе с 5 тысячами древнеримских монет. С тех пор она считалась безвозвратно утраченной.

Детектив из Нидерландов Артур Бранд обнаружил статуэтку Бахуса случайно. Ее купил некий коллекционер из Австрии, который, желая узнать о ней побольше, обратился к Бранду за консультацией.

Проведя расследование, Бранд сообщил своему клиенту, что купленная им статуэтка была украдена почти полвека назад.

Коллекционер сразу же выразил желание вернуть ее музею.

По словам детектива, директор музея плакала от радости, когда увидела статуэтку.

«Я думала, что она уронит ее, так она волновалась», – рассказал он.

Статуэтка Бахуса была сделана в I веке нашей эры.

Ранее Власти писали, что Апелляционный суд Амстердама, где проходили слушания о принадлежности коллекции «скифского золота», вывезенного из крымских музеев, принял решение вернуть экспонаты Украине.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: музей, статуя, Древний Рим
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