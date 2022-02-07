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12:35 07 Февраля 2022 Просмотров 60   КомментариевКомментарии

НАБУ задержало «слугу народа» нардепа Кузьминых

Национальное антикоррупционное бюро задержало нардепа от Слуги народа Сергея Кузьминых.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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Кузьминых подозревается  в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.

Нардеп находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей.

Ему будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Кузьминых находился в розыске

Кузьминых находился в розыске

Меру пресечения нардепу изберет суд

Меру пресечения нардепу изберет суд

Как сообщали Власти, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали народного депутата от «Слуги народа» Сергея Кузьминых при получении взятки.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в совершении уголовного преступления Сергею Кузьминых.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата Украины Сергея Кузьминых, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.

После объявления в розыск Кузьминых заявил, что не скрывается, а на допрос в НАБУ не явился из-за плохого самочувствия.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
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