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13:02 07 Февраля 2022 Просмотров 132   КомментариевКомментарии

На Львовщине двойняшки родились в разные дни

Во Львовской области женщина дома родила девочку, а на следующий день уже в больнице мальчика.

Двойняшки родились при очень интересных обстоятельствах - девочка в один день в населенном пункте Пустомыты, а ее братик – уже на следующий день во Львове

Об этом случае рассказали фельдшеры бригады №814 Львовского Областного Центра Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф.

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Так, по словам фельдшер скорой помощи Леси Никулы, вызов о родах поступил ближе к полуночи, 6 февраля. Прибыв на адрес медики обнаружили, что роды уже в самом разгаре – ребенок практически родился. Из-за чего роды медикам пришлось принимать у роженицы дома.

«Роды были стремительными. Рожавшая помогала мама, и мы вдвоем приняли новорожденную», — рассказывает фельдшер.

Бригада "скорой помощи", которая приехала на вызов к роженице

Однако после того, как фельдшеры приняли родившегося ребенка, провели все первичные действия и обрезали пуповину новорожденному то выяснилось, что должен родится еще один малыш.

«А мама (или уже бабушка) говорит, что должен быть еще мальчик. Как мальчик? – спрашиваю. – Да, говорит, на УЗИ нам сказали, что девочка, она меньшая, а мальчик должен быть немного больше», — рассказывает фельдшер Леся.

Проводить роды второго ребенка медики уже решили в больнице, для чего вызвали на помощь еще одну бригаду. Везли роженицу под воем сирен на скорости 150 км в час.

«Это сейчас с улыбкой вспоминаешь тот случай, а потом мобилизовали все свои усилия и думали только о профессиональной помощи. Роды ожидались 17 февраля, так что будущая мамочка того дня о схватках не думала, говорит, поужинала и подумала, что просто живот болит… Что касается деток, то манюня шла первой, родилась очень быстро, мальчик же был в седалищном положении, счастливо родился в роддоме », – рассказывает Леся Николаевна.

Медики отмечают, что двойняшки родились при очень интересных обстоятельствах – девочка в один день в населенном пункте Пустомыты, а ее братик – уже на следующий день во Львове.

Как ранее сообщали Власти, женщина родила ребенка на переднем сиденьи ехавшего в больницу автомобиля Tesla.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: роды, Львовская область, двойняшки
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