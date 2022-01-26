Украина получила от партнеров более 1000 тонн оружия, — Кулеба

Дмитрий Кулеба назвал общий объем оружия, который получила Украина в рамках военной помощи от союзных стран.

По словам министра, военная помощь и политико-экономическая поддержка сейчас очень важна для страны, и усиливают ее позиции в вопросе конфликта с РФ



Об он глава МИД рассказал во время брифинга, который проходил 7 февраля.

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Общий объем оружия и оборудования, которое Украина получила за последнее время составил более 1000 тонн.

«Украина получает сегодня усиленную политическую, безопасную и экономическую поддержку. Общий объем за последние недели, месяцы пересек 1,5 млрд. Доставленного оружия – общий вес в более 1000 тонн», — рассказал Кулеба.

По словам министра, военная помощь и политико-экономическая поддержка сейчас очень важна для страны, и усиливают ее позиции в вопросе конфликта с РФ.

Как ранее сообщали Власти, в Украину прибыла новая партия оружия из США.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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