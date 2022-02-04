НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
13:40 07 Февраля 2022 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

Завтра в Украину прилетит президент Франции: впервые за 24 года

Завтра, 8 февраля, в Киев прилетит президент Франции Эммануэль Макрон, это будет первый визит французского лидера за 24 года.

Макрон сачала пооворит с Путиным, а потом с Зелеским

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Завтра в Киеве будет находиться президент Франции Эммануэль Макрон, с которым проведет переговоры президент Украины Владимир Зеленский. Это будет первый визит французского лидера в Украину за 24 года. Вместе с ним будет мой коллега Жан-Ив Ле Дриан”, — сказал министр.

Накануне встречи с Зеленским Макрон пообщается с президентом РФ Владимиром Путиным. Их встреча запланирована на 7 февраля на 16:00 по Киеву.

Как сообщило РИА Новости, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главной темой встречи президентов России и Франции станет напряженность в Европе.

«Будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России, все, что связано с этими основными проблемами», — сказал Песков.

Он также напомнил, что контактам предшествовали несколько телефонных разговоров, «поэтому мы ожидаем весьма субстантивного и продолжительного, объемного по времени и по контенту обсуждения».

При этом российская сторона не прогнозирует каких-то решительных переломов, так как ситуация якобы слишком сложная.

«Эммануэль Макрон возглавляет страну, которая председательствует в Евросоюзе. Но мы знаем, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе», — пояснил Песков.

Как сообщали Власти, французские СМИ в последние дни сравнивают Эммануэля Макрона с президентом Николя Саркози, который выступил в качестве посредника в конфликте между Россией и Грузией в 2008 году.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Дмитрий кулеба
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.02.2022 11:34
Макрон встретится с Путиным, а потом с Зеленским: названы даты
ТОР
03.02.2022 13:21
Макрон сегодня поговорит с Путиным, а потом с Зеленским
ТОР
25.01.2022 10:30
Макрон позвонит сначала Путину, а потом с Зеленскому
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Смертельное ДТП под Киевом: водитель грузовика не уступил дорогу ВАЗу и удрал после столкновения

14:50 Украина

Попросила дочь снять с себя крестик: в Днепре женщина выбросилась из окна на 4-м этаже

13:47 Украина

Десять дней лечил COVID-19 дома: в Тернополе умер 19-летний студент

13:26 Украина

До 60 тысяч больных в сутки: Ляшко сказал, когда будет пик заболеваемости “Омикроном”

13:01 Украина

Лукашенко назвал Зеленского “безголовым”

06:16 Мир

Дефекты мозга, как у больных Альцгеймера: ученые обнаружили аномалию у переболевших COVID-19

22:17 Мир

В Николаевской области смертельное ДТП: пострадали дети

16:19 Украина

В Марокко ребенок, которого четыре дня пытались вытащить из 32-метрового колодца, умер

13:18 Мир

Китайскую фигуристку затравили в Сети за неудачный дебют на Олимпиаде

11:09 Мир

Марин Ле Пен обещает, что Франция выйдет из НАТО

10:09 Мир

Влетел в рекламный щит: в Донецкой области в ДТП погиб мужчина

17:30 Украина

Новости | NetGameSlots.com