Завтра в Украину прилетит президент Франции: впервые за 24 года

Завтра, 8 февраля, в Киев прилетит президент Франции Эммануэль Макрон, это будет первый визит французского лидера за 24 года.

Макрон сачала пооворит с Путиным, а потом с Зелеским



Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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“Завтра в Киеве будет находиться президент Франции Эммануэль Макрон, с которым проведет переговоры президент Украины Владимир Зеленский. Это будет первый визит французского лидера в Украину за 24 года. Вместе с ним будет мой коллега Жан-Ив Ле Дриан”, — сказал министр.

Накануне встречи с Зеленским Макрон пообщается с президентом РФ Владимиром Путиным. Их встреча запланирована на 7 февраля на 16:00 по Киеву.

Как сообщило РИА Новости, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главной темой встречи президентов России и Франции станет напряженность в Европе.

«Будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России, все, что связано с этими основными проблемами», — сказал Песков.

Он также напомнил, что контактам предшествовали несколько телефонных разговоров, «поэтому мы ожидаем весьма субстантивного и продолжительного, объемного по времени и по контенту обсуждения».

При этом российская сторона не прогнозирует каких-то решительных переломов, так как ситуация якобы слишком сложная.

«Эммануэль Макрон возглавляет страну, которая председательствует в Евросоюзе. Но мы знаем, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе», — пояснил Песков.

Как сообщали Власти, французские СМИ в последние дни сравнивают Эммануэля Макрона с президентом Николя Саркози, который выступил в качестве посредника в конфликте между Россией и Грузией в 2008 году.

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Тэги: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Дмитрий кулеба