В Донецкой области возле мусорных баков нашли тело 20-летнего парня
В одном из городов Донецкой области нашли тело молодого парня с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщает Полиция Донецкой области.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В Дружковке Донецкой области в ночь с 5 на 6 февраля во дворе дома №44 на улице Космонавтов обнаружили тело 20-летнего парня со следами насильственной смерти.
В полиции открыли открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Подробности происшествия не сообщаются.
В настоящее время проходит расследование. В полиции просят откликнуться граждан, владеющих любой информацией, которая поможет в расследовании дела.
Как ранее сообщали Власти, в воинской части в Николаеве нашли повешенным морпеха: он пропал несколько дней назад.