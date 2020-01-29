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14:00 07 Февраля 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

В Донецкой области возле мусорных баков нашли тело 20-летнего парня

В одном из городов Донецкой области нашли тело молодого парня с признаками насильственной смерти.

В полиции просят откликнуться граждан, владеющих любой информацией, которая поможет в расследовании дела

Об этом сообщает Полиция Донецкой области.

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В Дружковке Донецкой области в ночь с 5 на 6 февраля во дворе дома №44 на улице Космонавтов обнаружили тело 20-летнего парня со следами насильственной смерти.

В полиции открыли открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Подробности происшествия не сообщаются.

В настоящее время проходит расследование. В полиции просят откликнуться граждан, владеющих любой информацией, которая поможет в расследовании дела.

Как ранее сообщали Власти, в воинской части в Николаеве нашли повешенным морпеха: он пропал несколько дней назад.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Донецкая область, убийство
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