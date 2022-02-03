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14:18 07 Февраля 2022 Просмотров 82   КомментариевКомментарии

На Львовщине авто слетело с моста в реку: водитель погиб

В одном из Львовской области произошло смертельное ДТП.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего

Об этом сообщает Полиция Львовской области. Авария случилась рано утром 7 февраля, около 7:20.

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В Львовской области на улице Хмельницкого водитель автомобиля ВАЗ-2104″ не справился с управлением и вылетел с моста, угодив в реку Солокия.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля – 35-летний житель одного из сел района.

Место происшествия

По факту ДТП сотрудники полиции открыли уголовное производство.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве на Осокорках пьяный водитель на внедорожнике въехал в Днепр.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, Львовская область, река
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