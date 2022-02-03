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14:18 07 Февраля 2022 82 Комментарии
На Львовщине авто слетело с моста в реку: водитель погиб
В одном из Львовской области произошло смертельное ДТП.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего
Об этом сообщает Полиция Львовской области. Авария случилась рано утром 7 февраля, около 7:20.
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В Львовской области на улице Хмельницкого водитель автомобиля ВАЗ-2104″ не справился с управлением и вылетел с моста, угодив в реку Солокия.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля – 35-летний житель одного из сел района.
По факту ДТП сотрудники полиции открыли уголовное производство.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве на Осокорках пьяный водитель на внедорожнике въехал в Днепр.
Тэги: дтп, Львовская область, река
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