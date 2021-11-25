Украинцы массово игнорируют штрафы за нарушения ПДД по камерам видеофиксации
За 2021 год украинцы не оплатили более миллиона выписанных штрафов.
Об этом сообщает Telegram-канал «Опендатамедіа».
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В июне 2020 года в Киеве и Киевской области стартовала программа по автоматической фиксации нарушений ПДД. Позже программа расширилась на всю Украину – нарушения ПДД фиксируются 246 устройствами в 24 городах и 15 областях страны.
Всего, за 2021 год системы камер автофиксации зарегистрировали 2,6 млн штрафов на общую сумму более миллиарда гривен.
С ростом количества выписанных штрафов выросло и количество неоплаченных штрафов.
На конец 2021 года их было больше половины – 1 327 440 штрафов.
Как ранее сообщали Власти, еще 17 камер автофиксации появилось в четырех областях.