Украинцы массово игнорируют штрафы за нарушения ПДД по камерам видеофиксации

За 2021 год украинцы не оплатили более миллиона выписанных штрафов.

Всего, за 2021 год системы камер автофиксации зарегистрировали 2,6 млн штрафов на общую сумму более миллиарда гривен



Об этом сообщает Telegram-канал «Опендатамедіа».

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В июне 2020 года в Киеве и Киевской области стартовала программа по автоматической фиксации нарушений ПДД. Позже программа расширилась на всю Украину – нарушения ПДД фиксируются 246 устройствами в 24 городах и 15 областях страны.

Всего, за 2021 год системы камер автофиксации зарегистрировали 2,6 млн штрафов на общую сумму более миллиарда гривен.

С ростом количества выписанных штрафов выросло и количество неоплаченных штрафов.

На конец 2021 года их было больше половины – 1 327 440 штрафов.

Как ранее сообщали Власти, еще 17 камер автофиксации появилось в четырех областях.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: пдд, штраф, автофиксация