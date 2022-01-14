Под Днепром автобус переехал женщину: пьяная лежала на дороге

В Днепропетровской области автобус переехал лежащую на дороге пьяную женщину.

Место происшествия



Об этом сообщается на сайте города Каменского «5692.com.ua» со ссылкой на собственные источники. Инцидент произошел 6 февраля около 18:00.

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В пгт Аулы на улице Днепровой произошло смертельное ДТП – автобус «ЛАЗ» переехал лежащую на дороге женщину. Водитель автобуса не смог заметить человека на дороге.

В результате наезда автобуса женщина погибла на месте происшествия.

По предварительным данным, женщина находилась на проезжей части из-за сильного алкогольного опьянения.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Как ранее сообщали Власти, сбил ребенка на переходе и даже не остановился: в Киеве нашли пьяного виновника ДТП.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: смерть, дтп, алкоголь, пешеход, Днепропетровская область