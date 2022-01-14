Под Днепром автобус переехал женщину: пьяная лежала на дороге
В Днепропетровской области автобус переехал лежащую на дороге пьяную женщину.
Об этом сообщается на сайте города Каменского «5692.com.ua» со ссылкой на собственные источники. Инцидент произошел 6 февраля около 18:00.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В пгт Аулы на улице Днепровой произошло смертельное ДТП – автобус «ЛАЗ» переехал лежащую на дороге женщину. Водитель автобуса не смог заметить человека на дороге.
В результате наезда автобуса женщина погибла на месте происшествия.
По предварительным данным, женщина находилась на проезжей части из-за сильного алкогольного опьянения.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Как ранее сообщали Власти, сбил ребенка на переходе и даже не остановился: в Киеве нашли пьяного виновника ДТП.