В Ливии на побережье нашли сотни упаковок гашиша с фото Путина
В Ливии на побережье в городе Аль-Марг нашли партию гашиша, расфасованную на пакеты с фото президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщило The Libya Observer.
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По информации Главного управления уголовных расследований Аль-Марга, в субботу, 5 февраля, местный житель нашел на берегу моря 323 бруска гашиша с изображением Путина.
Несколько дней назад некоторые граждане также находили большое количество гашиша с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара на берегу городов Тальмита и Бутраба на востоке Ливии.
Вполне вероятно, что эти инциденты вызваны затоплением партии контрабандного гашиша для какого-то торговца наркотиками.
Как сообщали Власти, по меньшей мере 17 человек умерли в Аргентине после употребления кокаина, предположительно содержавшего ядовитое вещество.