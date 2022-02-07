НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
02:37 08 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Специальная категория для Брюса Уиллиса и провальный мюзикл от Netflix: названы номинанты “Золотой малины”

Антипремия «Золотая малина» назвала своих номинантов на получение наград в этом году.

Победителей в номинациях традиционно огласят 26 марта, за день до церемонии вручения «Оскар»

Об этом сообщает «ZN,UA».

Антипремия «Золотая малина» каждый год вручает награды худшим фильмам, актерам и режиссерам. В этому году главными героями антипремии стал Брюс Уиллис и фильмы от «Netflix».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Организаторам премии даже пришлось выделить отдельную категорию – «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года», чтобы справедливо оценить игру некогда популярного американского актера.

В 2021 году вышло аж восемь картин с участием актера, и все они были номинированы на получение «Золотой малины».

Еще одним лидером по количеству номинация стал стриминговый сервис «Netflix». Фильм «Диана: мюзикл», производства стриминговой платформы представили в девяти номинациях, в том числе и «Худший фильм».

Триллер «Карен» Дэмона Дэниелса получил пять номинаций на «Золотую малину». Еще четыре номинации получила картина Леброна Джеймса «Космический джем: новое поколение».

Среди актеров номинированных на «Золотую малину» – Эми Адамс, Мел Гибсон, Бен Аффлек, Меган Фокс, Джаред Лето и другие.

Победителей в номинациях традиционно огласят 26 марта, за день до церемонии вручения «Оскар».

Как ранее сообщали Власти, Netflix приобрел права на показ фильма Олега Сенцова.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: кино, Золотая малина, антипремия
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
07.02.2022 12:40
Netflix приобрел права на показ фильма Олега Сенцова
ТОР
07.01.2022 09:30
“Золотой глобус” в этом году пройдет без зрителей и красной дорожки
ТОР
23.02.2019 16:59
Трамп получил «Золотую малину» за роли в документальных фильмах
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Частный детектив случайно нашел древнюю римскую статуэтку, украденную полвека назад

23:27 Мир

У Берегов Антарктиды начались поиски корабля, затонувшего в 1915 году

22:56 Мир

Украина попросила США разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD, – СМИ

17:39 Украина

Смертельное ДТП под Киевом: водитель грузовика не уступил дорогу ВАЗу и удрал после столкновения

14:50 Украина

Десять дней лечил COVID-19 дома: в Тернополе умер 19-летний студент

13:26 Украина

До 60 тысяч больных в сутки: Ляшко сказал, когда будет пик заболеваемости “Омикроном”

13:01 Украина

Російські хакери проти українських кіберів. Наші – кращі!

10:55 Украина

Лукашенко назвал Зеленского “безголовым”

06:16 Мир

Дефекты мозга, как у больных Альцгеймера: ученые обнаружили аномалию у переболевших COVID-19

22:17 Мир

В Марокко ребенок, которого четыре дня пытались вытащить из 32-метрового колодца, умер

13:18 Мир

Марин Ле Пен обещает, что Франция выйдет из НАТО

10:09 Мир

Новости | NetGameSlots.com