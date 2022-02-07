Специальная категория для Брюса Уиллиса и провальный мюзикл от Netflix: названы номинанты “Золотой малины”
Антипремия «Золотая малина» назвала своих номинантов на получение наград в этом году.
Об этом сообщает «ZN,UA».
Антипремия «Золотая малина» каждый год вручает награды худшим фильмам, актерам и режиссерам. В этому году главными героями антипремии стал Брюс Уиллис и фильмы от «Netflix».
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Организаторам премии даже пришлось выделить отдельную категорию – «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года», чтобы справедливо оценить игру некогда популярного американского актера.
В 2021 году вышло аж восемь картин с участием актера, и все они были номинированы на получение «Золотой малины».
Еще одним лидером по количеству номинация стал стриминговый сервис «Netflix». Фильм «Диана: мюзикл», производства стриминговой платформы представили в девяти номинациях, в том числе и «Худший фильм».
Триллер «Карен» Дэмона Дэниелса получил пять номинаций на «Золотую малину». Еще четыре номинации получила картина Леброна Джеймса «Космический джем: новое поколение».
Среди актеров номинированных на «Золотую малину» – Эми Адамс, Мел Гибсон, Бен Аффлек, Меган Фокс, Джаред Лето и другие.
Победителей в номинациях традиционно огласят 26 марта, за день до церемонии вручения «Оскар».
Как ранее сообщали Власти, Netflix приобрел права на показ фильма Олега Сенцова.