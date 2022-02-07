Компания «ГлобалМани» проиграла в Хозсуде Киева иск против АМКУ по делу о штрафных санкциях относительно «Айбокс Банка»

«Суд, детально разобравшись в обстоятельствах дела, приняв во внимание доводы банка и Антимонопольного комитета, обоснованно пришел к выводу о безосновательности исковых требований ООО «ГлобалМани» и отказал в их удовлетворении»

Хозяйственный суд города Киева сегодня, 7 февраля, принял решение отказать в удовлетворении исковых требований ООО «ГлобалМани» (GlobalMoney, Global24) о признании незаконным и необоснованным решения Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), принятого в отношении АО «Айбокс Банк» (IBOX BANK). Об этом нашему Telegram-каналу сообщил адвокат Сергей Суходольский, представляющий в суде интересы АО «Айбокс Банк».

По словам адвоката, ООО «ГлобалМани» в судебном иске по делу № 910/11721/21 указывало на то, что региональное подразделение АМКУ в своем решении якобы допустило необоснованную лояльность по отношению к АО «Айбокс Банк» (IBOX BANK), а также нарушило принцип пропорциональности и не выполнило нормы действующего антимонопольного законодательства в том, что не наложило на банковское учреждение штрафные санкции на сумму свыше 4 млн. грн. за якобы нарушение антимонопольного законодательства.

«Суд, детально разобравшись в обстоятельствах дела, приняв во внимание доводы банка и Антимонопольного комитета, обоснованно пришел к выводу о безосновательности исковых требований ООО «ГлобалМани» и отказал в их удовлетворении», – сообщил Сергей Суходольский.