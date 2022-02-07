Встречу главы МИД Германии с Зеленским внезапно отменили

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 7 февраля, вопреки ранее озвученным планам.

Вместо Зеленского Бербок встретится со Шмыгалем



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

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По их словам, вместо этого запланирована встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В качестве причины отмены встречи Бербок с Зеленским были названы сложности с президентским расписанием.

Как сообщали Власти, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «скоро» отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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Тэги: Германия, Владимир Зеленский, Анналена Бербок