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17:25 07 Февраля 2022 204 Комментарии
Встречу главы МИД Германии с Зеленским внезапно отменили
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 7 февраля, вопреки ранее озвученным планам.
Вместо Зеленского Бербок встретится со Шмыгалем
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
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По их словам, вместо этого запланирована встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
В качестве причины отмены встречи Бербок с Зеленским были названы сложности с президентским расписанием.
Как сообщали Власти, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «скоро» отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Тэги: Германия, Владимир Зеленский, Анналена Бербок
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