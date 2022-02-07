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Главная » Украина » Политика
17:25 07 Февраля 2022 Просмотров 204   КомментариевКомментарии

Встречу главы МИД Германии с Зеленским внезапно отменили

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 7 февраля, вопреки ранее озвученным планам.

Вместо Зеленского Бербок встретится со Шмыгалем

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на  дипломатические источники.

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По их словам, вместо этого запланирована встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В качестве причины отмены встречи Бербок с Зеленским были названы сложности с президентским расписанием.

Как сообщали Власти, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «скоро» отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Германия, Владимир Зеленский, Анналена Бербок
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