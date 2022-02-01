НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
17:39 07 Февраля 2022 Просмотров 445   КомментариевКомментарии

Украина попросила США разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD, – СМИ

Власти Украины якобы обратились к США с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD.

THAAD предназначен для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности,

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, если Киев получит желаемое, входящая в комплекс радиолокационная станция сможет отслеживать обстановку над существенной частью России.

THAAD (Theater High Altitude Area Defense) предназначен для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности, в том числе в верхних слоях атмосферы. Комплексы могут объединять в единую сеть, что позволяет защищать обширную территорию.

Как сообщали Власти, США заявили о намерении увеличивать военную помощь Украине, а недавно страну посетила группа американских экспертов «по оценке противовоздушной и противоракетной обороны», которая изучала потребности украинских вооруженных сил в таком вооружении.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: оружие, США, ПВО
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.02.2022 12:27
В Украину прилетела шестая «птичка» с оружием из США
ТОР
01.02.2022 06:47
В Украину прибыл пятый самолет с военным грузом из США: что привез
ТОР
22.03.2019 10:14
Пентагон принял на вооружение убийцу новейших российских ПВО
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Украина попросила США разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD, – СМИ

17:39 Украина

Смертельное ДТП под Киевом: водитель грузовика не уступил дорогу ВАЗу и удрал после столкновения

14:50 Украина

Попросила дочь снять с себя крестик: в Днепре женщина выбросилась из окна на 4-м этаже

13:47 Украина

Десять дней лечил COVID-19 дома: в Тернополе умер 19-летний студент

13:26 Украина

До 60 тысяч больных в сутки: Ляшко сказал, когда будет пик заболеваемости “Омикроном”

13:01 Украина

Російські хакери проти українських кіберів. Наші – кращі!

10:55 Украина

Лукашенко назвал Зеленского “безголовым”

06:16 Мир

Дефекты мозга, как у больных Альцгеймера: ученые обнаружили аномалию у переболевших COVID-19

22:17 Мир

В Николаевской области смертельное ДТП: пострадали дети

16:19 Украина

В Марокко ребенок, которого четыре дня пытались вытащить из 32-метрового колодца, умер

13:18 Мир

Марин Ле Пен обещает, что Франция выйдет из НАТО

10:09 Мир

Новости | NetGameSlots.com