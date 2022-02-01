Украина попросила США разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD, – СМИ

Власти Украины якобы обратились к США с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD.

THAAD предназначен для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности,



Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

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По его словам, если Киев получит желаемое, входящая в комплекс радиолокационная станция сможет отслеживать обстановку над существенной частью России.

THAAD (Theater High Altitude Area Defense) предназначен для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности, в том числе в верхних слоях атмосферы. Комплексы могут объединять в единую сеть, что позволяет защищать обширную территорию.

Как сообщали Власти, США заявили о намерении увеличивать военную помощь Украине, а недавно страну посетила группа американских экспертов «по оценке противовоздушной и противоракетной обороны», которая изучала потребности украинских вооруженных сил в таком вооружении.

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