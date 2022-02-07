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Главная » Мир » Политика
18:07 07 Февраля 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Президент Польши предложил провести встречу Украина-НАТО перед саммитом альянса

Президент Польши Анджей Дуда предложил провести встречу Украина-НАТО и Грузия-НАТО на уровне глав государств перед саммитом альянса в июне.

Дуда предложил альянсу выразить свою поддержку Украине

Как сообщила “Европейская правда”, свою идею Дуда озвучил на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

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«Я недавно говорил с президентом Грузии по дороге в Пекин и мы обсуждали ситуацию с ее точки зрения. Я считаю, что мы должны провести встречу на уровне глав государств Грузия-НАТО и так же провести встречу в формате НАТО-Украина, чтобы показать нашу солидарность с этими странами. Они всегда были надежными союзниками Альянса», – сказал Дуда.

Как известно, проведение встреч Украины и НАТО на высоком уровне блокирует Венгрия, мотивирующая это недовольством с соблюдением прав венгерского меньшинства.

Как сообщали Власти, Венгрия выступила против присоединения Украины к центру по киберобороне НАТО.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: НАТО, Анджей Дуда
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