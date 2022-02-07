Путин и Макрон общались почти шесть часов: о чем договорились

Президент Франции Эммануэль Макрон провел с лидером России Владимиром Путиным переговоры, которые длились около шести часов.

макрон и Путин проговорили почти шесть часов



Об этом сообщило Bloomberg. Главы государств пытались придать импульс обсуждению требований Кремля в области европейской безопасности и усилий по возрождению зашедшего в тупик мирного процесса вокруг Украины.

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Путин сказал, что некоторые идеи, предложенные Макроном, который во вторник направляется в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, могут стать «основой для будущих совместных шагов», и пообещал сделать «все для поиска компромиссов».

В то же время президент РФ занял жесткую позицию, повторив жалобы своей страны на приближение границ НАТО к России и предупредив, что членство Украины в военном блоке может спровоцировать конфликт.

Путин сказал, что письменный ответ США на призыв России о юридических гарантиях прекращения расширения НАТО на восток и вывода ее военного присутствия из Центральной и Восточной Европы игнорирует основные требования и фокусируется на второстепенных вопросах.

Он добавил, что Россия все еще готовит свои ответы для Вашингтона и НАТО.

В свою очередь, Макрон выразил обеспокоенность словами самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности разместить на территории страны ядерное оружие. Но Путин «успокоил» по этому вопросу своего французского коллегу.

Также Макрон отметил, что Россия и Франция будут совместно работать над гарантиями безопасности в Европе, и найденные решения, возможно, окажутся новаторскими.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден 6 февраля поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Французские СМИ в последние дни сравнивают Эммануэля Макрона с президентом Николя Саркози, который выступил в качестве посредника в конфликте между Россией и Грузией в 2008 году.

Сегодня, 8 февраля, в Киев прилетит президент Франции Эммануэль Макрон, это будет первый визит французского лидера за 24 года.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Владимир Путин, Эммануэль Макрон