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Главная » Украина » Общество
08:17 08 Февраля 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Одесская область стала лидером по заболеваемости COVID-19: ситуация в Украине ухудшается

В Украине за минувшие сутки по данным на утро 8 февраля выявлено 34 353 новых случая заболевания COVID-19, умерло от болезни 255 человека.

В Одесской области зафиксировали рекордные 3921 случай COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 3 095 несовершеннолетних и 955 медработников.

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Побороли болезнь 15 193 пациентов. В то же время с симптомами COVID-19 госпитализировали  2 168  украинцев.

Лидером по суточному приросту количества больных COVID-19 стали Одесская область – 3921, Киев – 2862 и Львовская область – 2336.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки воскресенья по данным на утро 7 февраля выявлено 23378 новых случая заболевания COVID-19, умерло от болезни 174 человека.

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Тэги: covid-19
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