Байден пообещал уничтожить “Северный поток-2” в случае вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден в понедельник, 7 февраля, предупредил, что, если Россия вторгнется в Украину, «Северного потока-2» не будет.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме 7 февраля.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме 7 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы положим ему конец», – сказал Байден, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Когда его спросили, как он это сделает, он ответил: «Я обещаю вам, что мы сможем это сделать».

Шольц добавил, что страны «будут действовать согласованно» в том, что касается санкций.

«Мы примем меры вместе с нашими союзниками, с нашими партнерами, с США, мы предпримем все необходимые шаги», – заявил он.

Байден также сообщил, что пообщавшись с президентом России Владимиром Путиным, пришел к выводу, что тот «сам знает, что он будет делать».

Байден добавил, что США введут «самые суровые санкции» в случае вторжения России в Украину, и России за это «придется дорого заплатить в будущем».

Ранее Власти писали, что канцлер Олаф Шольц дал понять, что Германия может остановить российский газопровод, если Россия вторгнется в Украину.