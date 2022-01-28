НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
08:26 08 Февраля 2022 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

Байден пообещал уничтожить “Северный поток-2” в случае вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден в понедельник, 7 февраля, предупредил, что, если Россия вторгнется в Украину, «Северного потока-2» не будет.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме 7 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы положим ему конец», – сказал Байден, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Когда его спросили, как он это сделает, он ответил: «Я обещаю вам, что мы сможем это сделать».

Шольц добавил, что страны «будут действовать согласованно» в том, что касается санкций.

«Мы примем меры вместе с нашими союзниками, с нашими партнерами, с США, мы предпримем все необходимые шаги», – заявил он.

Байден также сообщил, что пообщавшись с президентом России Владимиром Путиным, пришел к выводу, что тот «сам знает, что он будет делать».

Байден добавил, что США введут «самые суровые санкции» в случае вторжения России в Украину, и России за это «придется дорого заплатить в будущем».

Ранее Власти писали, что канцлер Олаф Шольц дал понять, что Германия может остановить российский газопровод, если Россия вторгнется в Украину.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Россия, Джо Байден, Северный поток 2
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.01.2022 13:07
Кремлю понравилась идея США прокачать по “Северному потоку-2” водку
ТОР
14.01.2022 16:48
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с Путиным
ТОР
29.12.2021 09:57
Байден не исключил новую встречу с Путиным 10 января
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Посольство США в Украине может переехать из Киева в одну из западных областей

09:54 Украина

В Ирпене пешехода переехали несколько авто: все скрылись

06:50 Украина

У Берегов Антарктиды начались поиски корабля, затонувшего в 1915 году

22:56 Мир

Украина попросила США разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD, – СМИ

17:39 Украина

Смертельное ДТП под Киевом: водитель грузовика не уступил дорогу ВАЗу и удрал после столкновения

14:50 Украина

Десять дней лечил COVID-19 дома: в Тернополе умер 19-летний студент

13:26 Украина

До 60 тысяч больных в сутки: Ляшко сказал, когда будет пик заболеваемости “Омикроном”

13:01 Украина

Російські хакери проти українських кіберів. Наші – кращі!

10:55 Украина

Лукашенко назвал Зеленского “безголовым”

06:16 Мир

Дефекты мозга, как у больных Альцгеймера: ученые обнаружили аномалию у переболевших COVID-19

22:17 Мир

В Марокко ребенок, которого четыре дня пытались вытащить из 32-метрового колодца, умер

13:18 Мир

Новости | NetGameSlots.com