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08:45 08 Февраля 2022 Просмотров 213   КомментариевКомментарии

Путин пригрозил Западу ядерным оружием

Президент РФ Владимир Путин заявил, что военный потенциал НАТО и РФ несопоставим, но Россия является ведущей ядерной державой, которая по некоторым компонентам опережает другие.

Путин напомнил миру о ядерном потенциале России

Свое заявление путин озвучил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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«Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией», – сказал Путин.

Он также отметил, что потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим.

«Мы понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам современности многих даже опережает. Победителей не будет. Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли», – сказал президент РФ.

Как сообщали власти, президент Франции Эммануэль Макрон провел с лидером России Владимиром Путиным переговоры, которые длились около шести часов.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: НАТО, ядерное оружие, Владимир Путин
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