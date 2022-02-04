В “Дія” начнут проводить общественные опросы: Кабмин принял решение

В приложении “Дія” появится возможность проведения опросов граждан, которые будут иметь консультативный характер и не приравниваются к референдумам или выборам.

Опросы не будут носить характер референдумов или выборов



Об этом сказано в постановлении правительства №90 от 7 февраля.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Инициировать проведение опросов может Министерство цифровой трансформации или другой орган исполнительной власти. А касаться они могут правительственных инициатив, направленных на решение “вопросов государственного управления в разных сферах общественной жизни”.

Принять участие в таких опросах смогут граждане Украины от 14 лет. При этом они могут отображаться только для определенных категорий населения.

Пользователям приложения будут предлагаться до 10 вариантов ответа, выбрать их можно только один раз, а изменить уже нельзя.

Опрос может быть досрочно прекращен, если он утратил актуальность, возникла техническая ошибка или так решил инициатор.

Результаты опроса будут публиковать на портале “Дія” или в приложении «по согласию инициаторов». Они будут храниться в течение трех лет.

Как сообщали власти, физические лица-предприниматели смогут подавать годовую декларацию в приложении «Дія».

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Дія