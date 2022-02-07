Посольство США в Украине может переехать из Киева в одну из западных областей
Посольство США в Киеве разрабатывает планы эвакуации на случай возможного нападения России.
Об этом сообщает BuzzFeed News.
По словам источника, пока посольство не приняло никаких решений по этому вопросу, но активно обсуждается переезд куда-нибудь в Западную Украину.
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Представитель Госдепартамента США сказал в комментарии BuzzFeed News, что «посольство США в Киеве остается открытым». Но добавил, что гражданам США в Украине «следует рассмотреть возможность выезда».
Джо Байден также призвал граждан США немедленно покинуть Украину.
«Я думаю, было бы разумно покинуть страну, – сказал Байден во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шульцем. – Я не говорю о нашем дипломатическом корпусе. Я говорю об американцах. Я не хочу, чтобы они попали под перекрестный огонь».
Ранее Власти писали, что Государственный департамент США приказал семьям американских дипломатов покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.