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09:54 08 Февраля 2022 Просмотров 483   КомментариевКомментарии

Посольство США в Украине может переехать из Киева в одну из западных областей

Посольство США в Киеве разрабатывает планы эвакуации на случай возможного нападения России.

Посольство США в Киеве пока работает в обычном режиме.

Об этом сообщает BuzzFeed News.

По словам источника, пока посольство не приняло никаких решений по этому вопросу, но активно обсуждается переезд куда-нибудь в Западную Украину.

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Представитель Госдепартамента США сказал в комментарии BuzzFeed News, что «посольство США в Киеве остается открытым». Но добавил, что гражданам США в Украине «следует рассмотреть возможность выезда».

Джо Байден также призвал граждан США немедленно покинуть Украину.

«Я думаю, было бы разумно покинуть страну, – сказал Байден во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шульцем. – Я не говорю о нашем дипломатическом корпусе. Я говорю об американцах. Я не хочу, чтобы они попали под перекрестный огонь».

Ранее Власти писали, что Государственный департамент США приказал семьям американских дипломатов покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: дипломаты, посольство США, российское вторжение
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