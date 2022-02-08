Путин с Макроном заключили сделку по Украине, – The Financial Times
Президенты Франции Эммануэль Макрон и России Владимир Путин договорились о деэскалации ситуации вокруг Украины, которая произойдет, если ЕС и США одобрят компромиссы, предложенные Макроном.
Об этом сообщило The Financial Times. По информации французских официальных лиц, сделка подразумевает отказ России от дальнейших “военных инициатив” и вывод после учений из Беларуси 30 тысяч военнослужащих.
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил Financial Times, что Путин и Макрон «готовы продолжить диалог» по французским предложениям, но дискуссии еще не развеяли опасения Москвы.
«Все эти темы требуют согласия со стороны союзников Франции по ЕС и НАТО, в первую очередь США», — сказал Песков, подчеркнув, что пока рано говорить о чем-то еще.
Ни Путин, ни Макрон прямо не упомянули о возможной сделке на пресс-конференции после пяти часов переговоров, хотя президент Франции сказал, что его российский коллега заверил в готовности говорить о деэскалации.
Путин же выглядел воинственным и критиковал НАТО, обвиняя Запад и Украину в кризисе, но при этом заявил, что Россия сделает «все возможное для достижения взаимоприемлемых компромиссов» для разрешения кризиса.
«Думаю, вполне возможно, что какие-то его идеи и предложения, даже если о них пока рано говорить, могли бы стать частью основы для наших следующих совместных шагов», — сказал Путин о предложениях Макрона.
Макрон, который во вторник, 8 февраля, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, признал наличие глубоких разногласий между Россией и Западом по поводу украинского конфликта, заявив, что обе стороны ищут «новые решения» для обеспечения безопасности и стабильности.
«Мы осознаем серьезность ситуации и настоятельную необходимость ради всех найти способ сохранить мир и стабильность в Европе», — сказал Макрон.
По его словам, цель состоит в том, чтобы создать «конкретные гарантии безопасности» для всех стран региона, включая Россию, Украину и членов ЕС, что позволит построить «порядок» новой безопасности и стабильности в Европе».
Также президент Франции отметил, что некоторые предложения Путина, могут стать «основой для дальнейших совместных шагов».
«Следующие несколько дней будут решающими и потребуют интенсивных обсуждений, которые мы будем проводить вместе», – сказал Макрон.
Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон провел с лидером России Владимиром Путиным переговоры, которые длились около шести часов.